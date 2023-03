Portugal já licenciou em dois meses mais capacidade solar do que em todo o ano passado

Segue a todo o gás o licenciamento ambiental, mas tendo em conta que o assunto é sobre centrais fotovoltaicas, a expressão mais apropriada será que esta indústria encontrou mesmo o seu lugar ao sol. De acordo com o levantamento feito pelo Expresso no Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacto Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já concedeu neste início de 2023 declarações favoráveis a 2,4 gigawatts (GW), um volume recorde de autorizações.