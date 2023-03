Salário anual do presidente da BP mais que duplicou para 11,3 milhões de euros

O salário total do presidente executivo (CEO) da petrolífera britânica BP mais do que duplicou no ano passado, para 10,03 milhões de libras (cerca de 11,3 milhões de euros à taxa de câmbio atual), segundo o relatório anual, divulgado esta sexta-feira e citado pela “Reuters”.

Mais concretamente, ao salário base de Bernard Looney, de 1,3 milhões de libras (1,5 milhões de euros) juntaram-se benefícios de reforma, prémios de desempenho e ações. Tudo junto, o CEO da petrolífera recebeu os 10,03 milhões de libras, mais do dobro do que o recebido em 2021 (4,46 milhões de libras, ou 5 milhões de euros).

O salário aumentou à boleia da subida dos lucros da petrolífera. Em 2022 o resultado líquido ajustado da petrolífera BP em 2022 mais do que duplicou, passando de 12,8 para 27,6 mil milhões de dólares (ou de 11,9 para 25,6 mil milhões de euros). Com estes lucros houve também uma subida dos dividendos.

O CEO da BP não é o único a receber muitos mais milhões do que em 2021. O antigo presidente executivo da rival Shell, Ben van Beurden (que deixou o cargo em janeiro, mas que continuará ligado à petrolífera, como conselheiro, até junho) viu o total do seu pacote salarial aumentar 53% para 9,7 milhões de libras (10,9 milhões de euros). No ano passado, a Shell lucrou 39,9 mil milhões de dólares (36,6 mil milhões de euros ao câmbio atual), mais do dobro dos ganhos conseguidos em 2021.