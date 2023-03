Greenvolt expande-se para a Grécia

A Greenvolt entrou no mercado grego, tendo criado a Greenvolt Next Greece, para apostar no negócio de produção solar descentralizada e reforçar a sua expansão europeia, segundo anunciado esta terça-feira em comunicado pela empresa portuguesa.

De acordo com a nota, a entrada na Grécia “materializa a presença da Greenvolt Next Holding em novas geografias”. Agora, a empresa está presente em quatro países: Portugal, Espanha, Polónia e Grécia.

"A entrada no mercado grego é um passo fundamental para a afirmação do grupo na geração de energia de fontes renováveis e, sobretudo, através da geração distribuída, que será cada vez mais um fator crítico para a sustentabilidade e diversificação do mix de energia na Europa”, disse, citado em comunicado, João Manso Neto, presidente executivo da energética.

A empresa grega da Greenvolt centra a sua atividade no “desenvolvimento de projetos de geração de energia através de painéis solares fotovoltaicos, para autoconsumo, mas também na criação e gestão de comunidades de energia e na gestão de uma rede de postos de carregamento para veículos elétricos”.

A Grécia está a apostar no desenvolvimento das renováveis, no âmbito do programa europeu REPower EU, e o governo grego espera ter uma capacidade instalada de produção de energia obtida a partir de fontes renováveis de 28 GW (gigawatts), sendo esta acompanhada da meta de alcançar os 7GW de capacidade de armazenamento.