Central de compras de gás da União Europeia vai estrear-se em abril

A União Europeia vai lançar o primeiro leilão conjunto para a compra de gás natural em abril, disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, em entrevista à Bloomberg. O mecanismo irá comprar gás para fornecer os 27 estados-membros e mais três países fora do clube europeu: a Ucrânia, a Moldávia e a Sérvia. São estimadas aquisições na ordem dos 24 mil milhões de metros cúbicos nos próximos três anos.

Depois do primeiro leilão em abril, os contratos com os países fornecedores - que serão das grandes geografias exportadoras desta matéria-prima, América do Norte, África e Médio Oriente - deverão ser assinados em junho, avançou o responsável, que descreveu esta mudança como “um novo sistema que irá aumentar a concorrência, trazer novos fornecedores, e pressionar os preços da energia”.

O mais importante, disse, “é lidar com preços”. “Não podemos alimentar a nossa economia com um diferencial de preços tão grande face aos Estados Unidos ou à China”, vincou.



O vice-presidente da Comissão garantiu que o mecanismo está a provocar “um interesse enorme de fornecedores internacionais”, mais de 50; e, do lado dos grandes consumidores, de setores empresariais intensivos em gás, como o da cerâmica, metais, vidro, e automóvel. Estas empresas poderão demonstrar interesse em participar na compra conjunta a partir de 15 de março numa plataforma criada para o efeito por Bruxelas.

O gás natural importado pela União Europeia em 2021 cifrou-se nos 338 mil milhões de metros cúbicos. No ano seguinte, o desaparecimento progressivo da Rússia como mercado fornecedor na sequência da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 fez com que os preços do gás, já em alta devido à escassez de oferta provocada pela pandemia da covid-19, disparassem ainda mais.



Em agosto de 2022, os países europeus mais dependentes do gás russo foram ao mercado comprar enormes volumes de gás na preparação para o inverno; e os preços atingiram valores recorde. Nesse mesmo ano, os países da UE chegaram a acordo para a compra conjunta de gás natural obrigatória para 15% das reservas, cerca de 13,5 mil milhões de toneladas.

Apesar de um inverno não muito frio que permitiu que as reservas de gás ficassem a 61%, Sefcovic disse estar “muito contra qualquer complacência ou sentimento de que os tempos mais difíceis do ano passado acabaram porque não sabemos o que este ano nos reserva”.