Goldman Sachs prevê que preço do Brent comece a subir este mês e alcance os 100 dólares em dezembro

O banco de investimento Goldman Sachs prevê que os preços do barril de crude Brent, referência para a Europa, comecem a subir este mês de março e que alcancem os 100 dólares em dezembro, antecipa o banco de investimento norte-americano. Atualmente o Brent é transacionado a cerca de 85 dólares por barril.

Em nota de research divulgada esta segunda-feira, 6 de março, o Goldman Sachs sustenta esta previsão com o facto de “o mercado petrolífero, que continua em excedente no mercado à vista [spot], é muito mais um ativo de compra e venda direta [spot asset] do que um ativo antecipatório”, já que “em geral, os preços do crude colocam um peso muito maior nos fundamentais hoje e dos próximos meses do que nos de horizontes mais distantes”.

Esta ideia, associada ao regresso aos défices que os analistas do Goldman Sachs prevêem para junho, e à estimativa de que os preços do crude parecem estar baixos face às reservas armazenadas, sustenta a previsão de subida de preço, segundo o banco.

Os analistas notam que o crude é um ativo cujo preço responde de forma mais acentuada a choques do momento - como o impacto de eventos meteorológicos ou económicos - do que a choques futuros, como anúncios de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ou estímulos fiscais.

“Chegámos à conclusão de que os preços do petróleo parecem ser quatro vezes mais responsivos a um qualquer choque de oferta de crude quando acontecem agora” face aos previstos para o futuro, dizem. E exemplificam com uma redução da oferta global em 1% num só ano, que aumentaria o preço em pouco mais de 18% se fosse fruto de um choque imediato. Um choque futuro aumentaria o preço do Brent em apenas 5%.

Os analistas concluem também que “revisões de previsões de crescimento global para o ano seguinte mexem de forma significativa com os preços do petróleo. Porém, revisões do crescimento do PIB global mais distantes não afetam de forma significativa dos preços do petróleo”. E há uma correlação negativa do preço do Brent com os volumes comerciais de crude de um a quatro meses dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).