ERSE alargou linha de apoio ao cliente para 10 horas diárias

A ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticas), em resposta ao elevado número de contactos registados ao longo de 2022 devido às constantes mudanças no mercado energético, decidiu alargar o serviço de atendimento telefónico de apoio ao consumidor passando a estar a funcionar durante 10 horas diárias, no que foi um projeto piloto.

De acordo com a reguladora, entre 25 de outubro e 15 de fevereiro foram recebidas 6259 chamadas nesta linha.



“Face ao retorno positivo alcançado durante a fase experimental, a ERSE lançou recentemente um concurso público com o objetivo de dar continuidade ao novo modelo de atendimento telefónico, cujo procedimento está em curso”, lê-se na nota do regulador. O novo modelo introduz a possibilidade de avaliação da satisfação do consumidor.

Antes do alargamento, a linha te atendimento apenas funcionava entre as 15h00 e as 18h00, "período que se revelou limitado face às diversas alterações ocorridas no mercado energético em 2022, com destaque para o aumento de preços e a possibilidade de regresso ao mercado regulado no setor do gás natural que

contribuíram expressivamente para este aumento".

Com este modelo, “passou também a estar disponível a possibilidade de ter dois assistentes, com formação específica e orientada para o efeito, em atendimento simultâneo, durante o horário de funcionamento”.

Quando uma questão do consumidor for mais complexa, a chamada “é registada para devolução ao consumidor por parte do serviço” e depois, se e quando necessário, a equipa da ERSE volta a ligar.