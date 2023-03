EDP Renováveis gasta 1,9 milhões de euros com a administração e 5 milhões com a auditora

A EDP Renováveis suportou encargos de 1,93 milhões de euros com o seu conselho de administração em 2022, revela o relatório de remunerações enviado pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O montante situa-se acima dos 1,4 milhões de euros registados no ano anterior.

De acordo com o documento publicado na CMVM, o elemento mais bem pago foi o presidente executivo, Miguel Stilwell de Andrade, que representou para a EDP Renováveis encargos de quase 577 mil euros (384 mil a título de componente fixa, quase 174 mil como componente variável e 19 mil de plano poupança reforma).

O segundo gestor mais bem remunerado foi o administrador financeiro, Rui Teixeira, com 435 mil euros brutos. E o terceiro foi o presidente do conselho de administração (sem funções executivas), António Gomes Mota, com 230 mil euros brutos.

Há três administradores não executivos da EDP Renováveis que também integram a equipa de gestão da EDP (Vera Pinto Pereira, Ana Paula Marques e Miguel Setas) e que representaram para a empresa de energias limpas encargos de 65 mil euros cada.

Há vários anos que a EDP Renováveis tem com a EDP um contrato de serviços de gestão, pelo qual a EDP Renováveis paga à casa-mãe os encargos definidos para os seus administradores que integram também a gestão da EDP (Miguel Stilwell de Andrade, Rui Teixeira, Vera Pinto Pereira, Ana Paula Marques e Miguel Setas).

A remuneração total da equipa de gestão do grupo EDP, todavia, só será divulgada quando a própria EDP (dona de 74,98% da EDP Renováveis) publicar o seu relatório de remunerações.

O aumento dos encargos da EDP Renováveis com o seu conselho de administração em 2022, face a 2021, é explicado pela contabilização de uma componente variável pelo desempenho no ano anterior (essa componente não existiu em 2021 porque Miguel Stilwell de Andrade e Rui Teixeira só tomaram posse nessas funções na EDP Renováveis em 2021). Para o aumento de encargos de 2021 para 2022 contribuiu também a subida da remuneração do presidente, António Gomes Mota, e o aumento de encargos com outros não executivos.

Recorde-se que em 2022 a EDP Renováveis lucrou 671 milhões de euros, mais 2% do que no ano anterior, e que em 2021 tinha lucrado 655 milhões, mais 18% que em 2020. O resultado líquido é, contudo, apenas um indicador entre mais de uma dezena de critérios que pesam no desempenho dos gestores da EDP Renováveis para efeito de cálcula da sua remuneração variável.

PwC fatura mais 49% com a EDP Renováveis

O relatório de remuneração da EDP Renováveis informa também sobre os encargos da empresa com a sua auditora, a PwC, não só pelos custos das auditorias mas também de outros serviços prestados. E a fatura em 2022 disparou.

No ano passado a EDP Renováveis pagou à PwC a soma de 5,03 milhões de euros, mais 49% do que os 3,37 milhões de euros gastos em 2021.

Uma parte da explicação para este aumento é o facto de o perímetro da auditoria em 2022 ter passado a incluir a região Ásia Pacífico, onde a EDP Renováveis entrou, com a aquisição da Sunseap. A região Ásia Pacífico gerou no ano passado encargos para a EDP Renováveis (com a PwC) de quase um milhão de euros.

O relatório mostra que dos mais de 5 milhões de euros pagos à PwC em 2022 quase 95% são por auditoria e cerca de 5% por outros serviços sem ser auditoria.