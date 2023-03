Governo convida empresas portuguesas a candidatar-se a projeto europeu para investir nas baterias

O Ministério da Economia e a Secretaria de Estado da Energia e Clima lançaram um convite formal às empresas portuguesas para manifestarem o seu interesse numa eventual participação num consórcio europeu para desenvolver a cadeia de valor das baterias.

O convite foi publicado pelo instituto Iapmei na passada segunda-feira, mas com uma janela temporal apertada: as empresas interessadas devem formalizar o seu interesse em participar no projeto europeu até à próxima segunda-feira, 6 de março.

Em causa está a reabertura do IPCEI (sigla em inglês para “projeto importante de interesse comum europeu”) relativo às baterias. “Dada a importância estratégica da cadeia de valor das baterias para o nosso país, considera-se que esta reabertura é uma oportunidade que merece a nossa melhor atenção”, refere a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) numa nota publicada no seu site.

De acordo com o Iapmei, poderão participar empresas que tenham projetos nas áreas de matérias-primas e materiais avançados, células de bateria, gestão de sistemas de baterias e reutilização ou reciclagem.

O Governo português terá até 15 de março para informar quais as empresas nacionais que poderão avançar para a fase seguinte, com as primeiras reuniões com parceiros europeus agendadas para 30 de março.

No passado o Governo português promoveu um outro IPCEI, mas na área do hidrogénio verde.

Este tipo de projetos (IPCEI) foram criados pela União Europeia (UE) para promover a colaboração entre empresas em setores emergentes, criando um enquadramento que facilitará a eventual obtenção futura de “luz verde” para o recebimento de subsídios para os projetos a desenvolver.