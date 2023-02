Preço médio da gasolina ficou 3,3 cêntimos acima do preço eficiente

A gasolina e do gasóleo voltaram a ser vendidas em bomba a um preço médio superior ao preço de referência calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) na semana com fim a 26 de fevereiro, anunciou esta segunda-feira, 27 de fevereiro, o regulador.



A média de preço de venda ao público ficou, na gasolina 95 simples, 3,3 cêntimos por litro acima do preço eficiente, ou mais 1,9%; ao passo que no caso do gasóleo simples, esta ficou 1,6 cêntimos por litro acima do preço eficiente, mais 1%.



O preço eficiente da ERSE “é um preço médio semanal (…) e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos”.

Já o preço médio semanal com descontos, que inclui os descontos diretos no preço em bomba e os de cartão, a gasolina 95 simples ficou, em média, 1% abaixo do preço eficiente; ao passo que os preços do gasóleo simples ficaram 3,9% abaixo desse preço de referência. O que, em termos absolutos, significa menos 1,7 cêntimos por litro na gasolina 95 simples e menos 6 cêntimos por litro no gasóleo simples, segundo a ERSE.



Relativamente ao preço eficiente antes de impostos para a semana de 27 de fevereiro a 5 de março, a ERSE fixa-o, no caso da gasolina 95 simples, nos 0,860 euros por litro; e, no gasóleo simples, nos 0,932 euros por litro. Com impostos, o preço eficiente é de 1,682 euros por litro e de 1,584 euros por litro, respetivamente.

A variação percentual do preço eficiente face ao da semana passada é foi de -0,6% na gasolina e de -0,9% no gasóleo, “ tendo em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples em - 1,3% e do gasóleo simples em - 1,7%”, esclarece a ERSE.