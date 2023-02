Combustíveis mais baratos na próxima semana: gasolina deverá recuar 1 cêntimo e gasóleo 2,5 cêntimos

Os preços dos combustíveis rodoviários em Portugal deverão voltar a descer na próxima semana, com as cotações mais recentes a apontar para uma descida de 1 cêntimo por litro no preço da gasolina e de 2,5 cêntimos por litro no preço do gasóleo, segundo indicou ao Expresso fonte do setor petrolífero.

Estes recuos acontecerão depois de esta semana ter sido registada uma subida em ambos os produtos. Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio da gasolina a nível nacional subiu 1 cêntimo por litro, ao passo que o do gasóleo avançou 1,6 cêntimos.

Nas duas semanas anteriores os preços da gasolina e do gasóleo já tinham descido. Recorde-se que no início de fevereiro o gasóleo tinha um preço médio de 1,652 euros por litro (e na próxima semana deverá recuar para 1,515 euros) e a gasolina era vendida a 1,745 euros por litro (devendo a partir de segunda-feira ser comercializada a 1,664 euros).

A descida perspetivada para a próxima semana está associada a um recuo ligeiro nas cotações internacionais dos refinados. A tonelada de gasóleo está esta semana com uma cotação média próxima dos 810 dólares, depois de na semana passada ter registado uma cotação média em torno de 833 dólares por tonelada. A gasolina recuou de cerca de 909 dólares por tonelada na semana passada para uma cotação em torno dos 900 dólares nos primeiros quatro dias desta semana.

Também a cotação do Brent, o petróleo de referência na Europa, observou esta semana uma descida face aos valores médios da semana anterior.