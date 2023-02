Lucro da Eni mais do que duplica para 13.810 milhões de euros em 2022

A petrolífera italiana Eni registou um lucro de 13.810 milhões de euros em 2022, mais 137% do que no ano anterior (5819 milhões de euros), disse esta quinta-feira a empresa após aprovar os seus resultados.

O 'gigante' italiano da energia informou que o resultado operacional ajustado em 2022 foi de 20.391 milhões, mais 111% do que em 2021 (9664 milhões de euros), enquanto o resultado líquido ajustado foi de 13.311 milhões, contra 4.330 milhões de euros no ano anterior.

Estes resultados devem-se principalmente ao dinamismo do setor E&P (exploração e produção), que só por si registou um aumento de mais de 70% em relação a 2021.

Os investimentos líquidos atingiram 8.243 milhões de euros em 2022, mais 42% do que no ano anterior.

Em 31 de dezembro de 2022, o grupo tinha um endividamento líquido de 7.021 milhões de euros, contra 8.987 milhões de euros em 2021.

No quarto trimestre, o lucro foi de 550 milhões, menos 84% do que no mesmo período do ano passado (3515 milhões).

O resultado líquido ajustado foi de 2503 milhões de euros no trimestre, mais 47% do que o registado no mesmo período de 2021 (1700 milhões de euros).

"Os resultados operacionais e financeiros que alcançámos foram excelentes, bem como a nossa capacidade de assegurar fornecimentos estáveis a Itália e à Europa a tempo, e progressos nos planos de descarbonização", afirmou num comunicado o presidente executivo (CEO - Chief Executive Officer) da Eni, Claudio Descalzi.

"Num ambiente de mercado favorável, os resultados de 2022 foram sustentados pela disciplina financeira e controlo de custos, eficiência operacional e gestão cuidadosa dos riscos resultantes da volatilidade dos preços e da escassez da oferta", acrescentou Descalzi.

O CEO acrescentou ainda que "a forte geração orgânica de fluxo de caixa de 20.400 milhões de euros permitiu financiar investimentos e crescimento, reduzir o rácio da dívida para um mínimo histórico de 0,13 e remunerar os acionistas com 5400 milhões de euros através de dividendos e da execução de um programa acelerado de recompra de ações".