Preços médios dos combustíveis ficaram acima do preço eficiente na semana passada

Os preços médios de venda em bomba ficaram, na semana terminada a 19 de fevereiro, acima do preço médio eficiente calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).



Segundo os cálculos da ERSE, a gasolina 95 simples ficou 3,9 cêntimos/litro, mais 2,3% face ao preço eficiente; ao passo que o preço médio de venda do gasóleo simples foi 1,6% acima do preço eficiente para essa semana, que se traduz em mais 2,6 cêntimos/litro.

Nos preços com descontos, “a gasolina 95 simples apresentou um desvio de -0,8% face ao Preço Eficiente e o gasóleo simples de - 3,5%. Em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples, em - 1,4 cent/l, e para o gasóleo simples, em - 5,4 cent/l, abaixo dos respetivos Preços Eficientes”, detalha a ERSE. Os preços com descontos incluem os praticados nas bombas e os obtidos através de cartão.

Para esta semana, a ERSE calculou, para a gasolina 95 simples, um preço eficiente antes de impostos de 0,868 euros por litro. No gasóleo simples é de 0,944 euros por litro. Depois de impostos, o preço eficiente da gasolina 95 simples é de 1,691 euros por litro e, no gasóleo simples, fixa-se nos 1,599 euros por litro.

Face à semana passada, a variação do preço eficiente foi positiva em 0,7% para a gasolina, e em 1,1% no gasóleo, “tendo em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples em + 1,5% e do gasóleo simples em + 2,2%”, segundo a ERSE.



Na definição da ERSE, o preço eficiente “é um preço médio semanal (…) e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos”.