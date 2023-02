Preço diário da eletricidade na Península Ibérica sobe para valor mais alto em mais de dois meses

O mercado ibérico de eletricidade (Mibel) terá esta terça-feira, 21 de fevereiro, o dia mais caro em mais de dois meses, com o preço médio da produção contratada em Portugal e Espanha a subir para 151,43 euros por megawatt hora (MWh), segundo os dados da plataforma Omie, onde são transacionados os contratos para o dia seguinte.

O preço médio desta terça-feira bate os 134,13 euros por MWh desta segunda-feira, e atinge o nível mais alto desde 6 de dezembro, quando o Mibel registou um preço médio diário de 153,44 euros por MWh.

Para o aumento agora verificado contribuirá um maior recurso a centrais alimentadas a gás natural, consequência direta de uma menor disponibilidade de energia eólica na Península Ibérica.

Segundo a plataforma Omie, a produção eólica esperada para esta terça-feira é de 77,9 gigawatt hora (GWh), contra os 153,8 GWh desta segunda-feira. O volume de eletricidade gerada a partir do vento atingirá amanhã o nível mais baixo desde o início do mês (o mínimo, de 92,7 GWh, tinha sido registado a 3 de fevereiro).

Esta terça-feira haverá mais produção hídrica do que hoje, mas num volume ainda inferior ao verificado nos primeiros dias de fevereiro, o que também dá mais espaço às centrais a gás para entrarem no casamento entre procura e oferta no mercado ibérico.

Em termos acumulados, o preço médio do mercado grossista em fevereiro está nos 135 euros por MWh, depois de um mês de janeiro especialmente “barato”, com 69 euros por MWh.

Os preços grossistas são especialmente relevantes para os consumidores que tenham tarifários indexados (cujo termo de energia varia mensalmente em função dos preços diários registados no Mibel).

No mercado de futuros (na plataforma Omip), os contratos para março na Península Ibérica estão nos 105 euros por MWh, ao passo que os contratos relativos ao segundo trimestre estão nos 120 euros por MWh.