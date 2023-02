A transição verde das petrolíferas segue dentro de momentos

No ano que passou as gigantes petrolíferas Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies e Equinor somaram lucros de 224 mil milhões de dólares, ou €209 mil milhões ao câmbio atual. Quase tanto como o produto interno bruto (PIB) português. Aquelas seis empresas mais do que duplicaram os ganhos do ano anterior. O negócio vai de vento em popa. E tanto assim é que a BP, por exemplo, recuou nas suas promessas de redução da produção de petróleo e gás. As petrolíferas continuam com planos para investir em renováveis, mas não escondem que os retornos que esperam ter nas energias limpas são bem mais baixos que nas fontes fósseis.

No seu plano para os próximos três anos, a Galp, que esta semana reportou para 2022 um lucro recorde de €881 milhões, projeta para a área das renováveis um retorno dos investimentos da ordem dos 9%, contra os 20% do upstream (produção de petróleo e gás). A BP, nas previsões para 2030, é mais pessimista: os investimentos nas renováveis deverão gerar um retorno de 6% a 8%.