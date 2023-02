Gasolina e gasóleo deverão ter ligeiro aumento na próxima semana

Os combustíveis deverão voltar na próxima semana a subir, sendo expectável que o preço da gasolina suba 1 cêntimo por litro e que o preço do gasóleo avance 1,5 cêntimos por litro, indicou ao Expresso uma fonte do setor petrolífero.

A confirmar-se, a gasolina deverá na segunda-feira subir para um preço médio a nível nacional de 1,676 euros por litro, ao passo que o gasóleo deverá ser atualizado para 1,541 euros por litro. As atualizações, contudo, podem variar de posto para posto, consoante as estratégias comerciais das gasolineiras.

Esta semana as cotações internacionais do gasóleo e da gasolina tiveram um recuo entre segunda e quinta-feira, mas o preço médio semanal (até quinta-feira) acabou por ficar quase alinhado com a média da semana anterior.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo esta semana baixou cerca de 3,5 cêntimos face à semana anterior, ao passo que o da gasolina recuou aproximadamente 1 cêntimo.

Foi a segunda semana seguida de reduções dos preços dos combustíveis, depois dos aumentos feitos pelas gasolineiras na semana iniciada a 30 de janeiro.

Os preços de venda ao público atualmente em vigor estão ainda distantes dos máximos alcançados em junho do ano passado, quando a gasolina simples chegou aos 2,18 euros por litro e o gasóleo aos 2,10 euros por litro.