Portugal reduz consumo de gás em quase 17%, superando meta traçada pela União Europeia

Portugal está a conseguir cumprir o objetivo de redução do consumo de gás natural com que os vários Estados-membros da União Europeia (UE) se comprometeram no ano passado, para reduzir a dependência do gás russo.

O mais recente relatório da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) de acompanhamento dos esforços de redução do consumo de gás revela que no período de seis meses entre agosto de 2022 e janeiro de 2023 o consumo de gás em Portugal se cifrou em 2,59 mil milhões de metros cúbicos (ou 2,59 BCM), menos 16,7% do que a média dos mesmos meses dos cinco anos anteriores.

Recorde-se que o compromisso geral dos países europeus foi de cortar em 15% o consumo de gás no período de agosto de 2022 a março de 2023, por comparação com a média desse período nos cinco anos anteriores. No entanto, Portugal negociou com Bruxelas uma derrogação para que seja aceita uma redução de apenas 7%, considerando, entre outras especificidades, o facto de o país depender fortemente das centrais de ciclo combinado alimentadas a gás para as necessidades do sistema elétrico (o que foi crítico em 2022 devido à seca).

No seu relatório (o terceiro desde que entrou em vigor o compromisso de redução do consumo de gás e de reporte dos progressos à Comissão Europeia), a DGEG indica que a queda na procura de gás se deve à redução no consumo de usos industriais, domésticos e nos serviços (que baixou 22,7%), enquanto o consumo na produção de eletricidade desceu 6,8%.

“O início de um inverno com temperaturas amenas também permitiu uma redução da necessidade de gás em todos os setores. E a redução geral alcançada pode também estar ligada à implementação do plano português de poupança de energia 2022/2023”, refere a DGEG.

Considerando apenas o bimestre de dezembro e janeiro (que ainda não tinha sido analisado no relatório anterior da DGEG), a descida do consumo de gás em Portugal é mais expressiva. A procura baixou 27,6% face à média desse bimestre nos cinco anos anteriores (tendo caído 31,7% no consumo de gás para produção de eletricidade e 25,6% nos restantes usos).

Nesta base de comparação, com uma queda do consumo muito acima da meta europeia de 15%, há que ter em conta o efeito das temperaturas amenas do inverno e da elevada pluviosidade, que permitiu aumentar a produção hidroelétrica, reduzindo o recurso às centrais a gás.

Mas se em matéria de gás natural Portugal está a cumprir (faltando ainda dois meses para terminar o período de reduções de consumo), na eletricidade nem por isso.

Conforme o Expresso já noticiou este mês, a Europa comprometeu-se a reduzir o consumo de eletricidade em 10% este inverno, face à média dos cinco anos anteriores. Mas no período de novembro a janeiro a redução alcançada por Portugal não foi além de 0,5%.