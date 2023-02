Gasóleo desce 3,5 cêntimos na próxima semana e a gasolina 0,5 cêntimos

Os preços dos combustíveis em Portugal na próxima semana deverão apresentar uma ligeira redução no caso da gasolina e uma descida maior no caso do gasóleo. Mais precisamente, a gasolina simples 95 deverá descer cerca de 0,5 cêntimos e o gasóleo simples 3,5 cêntimos, avançou ao Expresso fonte do setor.

Assim, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas na quinta-feira, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), à partida poderá contar com um preço médio de 1,526 euros por litro de gasóleo simples e 1,671 por litro de gasolina simples 95. O preço médio da gasolina superou, novamente, o do gasóleo no final de 2022 e, desde então, tem-se mantido sempre mais caro - tal como acontecia antes de agosto.

No caso do gasóleo, a par com os preços praticados no final de 2022, são preços bastante inferiores aos praticados desde que a guerra na Ucrânia se iniciou e que levou a uma escalada dos preços dos combustíveis (particularmente do gasóleo, que chegou a passar os 2 euros por litro).

De notar, contudo, que os valores disponibilizados pela DGEG são um preço médio, podendo o preço ficar acima ou abaixo deste valor, consoante o posto de abastecimento, marca e localidade em que o automóvel é abastecido.

De recordar também que o Governo prolongou, em fevereiro, os apoios para mitigar os efeitos do aumento dos preços dos combustíveis. Especificamente, o executivo manteve o desconto de ISP no gasóleo e aumentou em 2,3 cêntimos por litro o desconto do ISP no caso da gasolina.