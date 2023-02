Vestas soma prejuízo de 1,5 mil milhões de euros em 2022

A fabricante dinamarquesa de aerogeradores Vestas fechou 2022 com um prejuízo de 1,57 mil milhões de euros, que contrasta com o lucro de 143 milhões de euros registado no ano anterior, revelou a empresa esta quarta-feira.

Só no quarto trimestre as perdas da Vestas ascenderam a 541 milhões de euros (contra um lucro residual de 8 milhões de euros no mesmo período de 2021).

As receitas do conjunto do ano da Vestas desceram 7%, para 14,48 mil milhões de euros, enquanto as do quarto trimestre subiram 5%, para 4,78 mil milhões de euros.

Embora a entrada de novas encomendas no quarto trimestre tenha disparado 92%, para 4,8 mil milhões de euros, no conjunto do ano a Vestas contabilizou apenas um crescimento de 3% nas novas encomendas, para 11,9 mil milhões de euros.

E se contabilizada em megawatts (MW), a entrada de novas encomendas em 2022 até caiu 19%, para 11.189 MW, não obstante as novas encomendas do quarto trimestre terem crescido em termos homólogos 46%, para 4193 MW.

“A Vestas e a indústria eólica continuaram a ter um 2022 desafiante”, com o ano a ser marcado com “resultados financeiros insatisfatórios”, reconheceu o presidente da Vestas, Henrik Andersen.

O aumento dos custos de produção, a imparidade associada a alguns produtos e a necessidade de reforçar as provisões para garantias acabaram por penalizar os resultados da empresa dinamarquesa, chegando a margem EBIT (sobre o resultado operacional) a ser negativa em 8%.

A saída dos mercados da Rússia e da Ucrânia e os atrasos em vários projetos também contribuíram para a descida de receitas da Vestas no ano passado.