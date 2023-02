Equinor mais do que triplica lucros em 2022 graças a subida dos preços do gás

Os lucros da Equinor mais do que triplicaram no ano passado, de 8,6 mil milhões de dólares (cerca de 8 mil milhões de euros ao câmbio atual) em 2021, para os 28,7 mil milhões de dólares (26,8 mil milhões de euros) em 2022, anunciou a energética norueguesa esta quarta-feira, 8 de fevereiro.



Os lucros ajustados passaram de 33,5 mil milhões de dólares (31,3 mil milhões de euros) em 2021 para os 74,9 mil milhões de dólares (70 mil milhões de euros) em 2022, graças ao aumento dos preços da energia, em particular do gás natural, nos mercados internacionais.



“A produção de gás aumentou em resposta à crise de segurança energética na Europa”, segundo a Equinor, com a exploração e produção de gás na Noruega a subir 8% em 2022.



"O contexto geral de 2022 foi marcado pela realização de preços significativamente mais altos, tendo sido responsável pelo aumento significativo dos resultados do ano de 2022 face a 2021, acrescenta.



“Em 2022 (…) com um desempenho operacional forte, apresentámos resultados e cash flow recorde", segundo afirmou o presidente executivo, Anders Opedal, em comunicado, que acrescenta que a energética irá distribuir aos acionistas 17 mil milhões de dólares (15,9 mil milhões de euros) este ano.



Nas perspetivas futuras de negócio, a Equinor prevê para 2023 que a produção de petróleo e gás aumente em 3% face a 2022.