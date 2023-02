Preço do gasóleo deverá afundar-se 8 cêntimos na próxima semana, gasolina baixa 4 cêntimos

Os preços dos combustíveis rodoviários em Portugal deverão ser atualizados em baixa na próxima semana, com fonte do setor petrolífero a adiantar ao Expresso que os dados disponíveis até quinta-feira apontavam para uma descida de 8 cêntimos por litro no preço do gasóleo e um recuo de 4 cêntimos por litro no custo da gasolina.

Esta semana, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a nível nacional o gasóleo sofreu um aumento de quase 2 cêntimos por litro, enquanto o preço médio da gasolina foi agravado em mais de 3 cêntimos por litro.

As atualizações a partir da próxima segunda-feira dependerão sempre da política comercial de cada operador (havendo alguns que têm a prática de atualizar os preços à segunda-feira, outros ao longo da semana), mas refletem habitualmente a variação das cotações internacionais dos refinados da última semana face às cotações médias da semana anterior.

Embora influenciada pelas subidas e descidas da cotação do petróleo, a variação das cotações é distinta entre o gasóleo e a gasolina, refletindo dinâmicas de preço específicas de cada um destes refinados, que apresentam mercados logísticos distintos. O câmbio euro/dólar também influencia a variação dos preços dos combustíveis de semana para semana.