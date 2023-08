Para combater o aumento dos preços, agricultores vendem gado

Na região do Alentejo, a falta de comida para o gado e os elevados preços das rações levam os produtores a vender os animais. Em Évora, o leilão de gado tem cada vez mais animais inscritos.

O preço vai subindo, assim como o número de vacas inscritas. Num leilão, em Évora, tenta-se vender cerca de 530 animais, de 20 produtores da região. Vender parte do efetivo é a solução quando a alimentação pesa cada vez mais no bolso dos produtores.

O número de animais inscritos tem vindo a aumentar nos últimos meses e com as dificuldades cada vez maiores dos agricultores há quem venda metade ou até mesmo todo o seu efetivo.

Com apoios insuficientes e com os bolsos cada vez mais vazios, os produtores de gado pedem ao Governo que olhem com mais atenção para o que é feito nem Espanha.