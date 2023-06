Norte-americana Bunge anuncia negócio de quase €8 mil milhões para criar novo gigante dos produtos agrícolas

A Bunge, uma das maiores empresas do mundo de comércio de produtos agrícolas, com sede no Estado norte-americano do Missouri, anunciou esta terça-feira um acordo com a Viterra, de Roterdão, Países Baixos, que criará um novo gigante mundial no agronegócio.

Em comunicado, a Bunge revelou ter chegado a acordo com os acionistas da Viterra para uma fusão, mediante a qual os acionistas da Viterra ficarão com 30% das ações da Bunge (no valor de 6,2 mil milhões de dólares), além de uma contrapartida em dinheiro (2 mil milhões de dólares), num total equivalente a 7,6 mil milhões de euros ao câmbio atual.

Além disso, a Bunge assumirá a dívida de 9,8 mil milhões de dólares da Viterra, uma empresa que conta com mais de 17 mil trabalhadores em 37 países, que se juntarão aos 23 mil funcionários da Bunge, em 40 mercados.

A Viterra tem como acionistas a Glencore (um dos gigantes mundiais da transação de matérias-primas), a Canada Pension Plan Investments e a gestora de ativos British Columbia Investment Management Corporation.

“A aliança entre a Bunge e a Viterra acelera significativamente a estratégia da Bunge, contribuindo para o nosso propósito de ligar os agricultores aos consumidores no fornecimento de bens alimentares essenciais e matérias-primas para o mundo”, comentou o presidente executivo da Bunge, Greg Heckman, em comunicado.

No mesmo comunicado o presidente executivo da Viterra, David Mattiske, sublinhou o caráter “altamente complementar” dos negócios das duas empresas.

Entre os benefícios da operação, as duas empresas esperam poupanças anuais de 250 milhões de dólares (antes de impostos) através de sinergias, a alcançar num prazo de três anos após a conclusão da fusão. E esperam também que a transação melhore o perfil de crédito dos seus negócios, baixando o custo de financiamento.

A Bunge e a Viterra prevêem que a fusão esteja concluída em meados de 2024.