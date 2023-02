400 produtores levam a Essência dos vinhos portugueses à Bolsa

Wine Travel Week, Simplesmente Vinho e Essência do Vinho. O Porto concentra três eventos dedicados ao vinho e ao enoturismo numa semana, entre a Alfândega e o Palácio da Bolsa, sempre com o Douro e as Caves do Vinho do Porto como cenário. Promover continua a ser a chave para crescer num ano em que o sector vitivinícola já assumiu o objetivo de passar a barreira dos mil milhões de euros na exportação.

“Os objetivos para 2023 mantêm-se ambiciosos, queremos chegar aos mil milhões de euros (na exportação), assentando este crescimento no aumento do preço médio. É para isso que estamos a trabalhar, quer na promoção nos mercados tradicionais, como na abertura de novos mercados onde o potencial de crescimento é grande”. A frase é de Frederico Falcão, presidente da Viniportugal, e define a ambição de crescimento do sector depois de fechar 2022 com um registo recorde de 941 milhões de euros nas vendas ao exterior, 1,5% acima do ano anterior.

Mas a promoção também se faz cada vez mais em Portugal, com eventos criados para conquistar consumidores portugueses e estrangeiros, como a Essência do Vinho que arranca esta quinta-feira, no Palácio da Bolsa, onde apresenta, até domingo, 4 mil referências de 400 produtores nacionais, juntando nomes consagrados e novos autores num programa que combina provas comentadas e harmonizações vinho/gastronomia, numa organização conjunta da Essência, Co. e da Associação Comercial do Porto, com o apoio da Câmara Municipal do Porto.

Júri internacional elege top 10

A abrir o evento, realiza-se a prova “TOP 10 Vinhos Portugueses”, com um júri internacional de jornalistas, críticos, líderes de opinião, ‘sommeliers’ e críticos de Portugal, Bélgica, Brasil, Espanha, EUA, Dinamarca, Itália, México, Reino Unido, Suíça e Ucrânia que terá como missão avaliar numa prova cega 60 amostras pré-selecionadas entre mais de seis mil amostras de brancos, tintos, colheitas tardias e fortificados. E para provas comentadas, a Essência trouxe a Portugal Susana Balbo, a primeira enóloga da história da Argentina, e José Peñín, um dos decanos da crítica mundial especializada, autor do Guia Peñín.

Na verdade, a 19ª edição da Essência do Vinho dá continuidade à Wine & Travel Week, um evento profissional que juntou na Alfândega, na segunda e na terça-feira, a indústria mundial do enoturismo para uma feira profissional, um fórum de reflexão e análise de casos de sucesso, complementados por tours técnicos pelas sete regiões de turismo portuguesas, também organizada pela Essência Co. com o apoio do Turismo de Portugal e da Great Wine Capitals.

Mas ainda esta semana, também no Porto, entre sexta-feira e domingo, decorre a 11ª edição do Simplesmente Vinho, um salão dedicado a vinhos, petisco, arte e música, com 100 viticultores de Portugal e Espanha a que juntou a Biancara di Angiolino Maule, de Itália, como convidado especial.