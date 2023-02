Produção de vinho recua 8% para 6,8 milhões de hectolitros na campanha 2022-23

A produção de vinho recuou 8%, para 6,8 milhões de hectolitros, na campanha de 2022-2023 face à anterior, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

De acordo com o IVV, "os dados recolhidos nas Declarações de Colheita e Produção atestam uma diminuição do volume, com um total de 6,8 milhões de hectolitros (hl), representando um decréscimo de 8% face à campanha 2021/2022. No entanto, em comparação com a média das cinco campanhas anteriores, verifica-se um aumento de produção de 2%".

Entre os fatores responsáveis pela diminuição de produção, o instituto destaca "a falta de água e as ondas de calor verificadas durante o ciclo vegetativo, que acentuaram o 'stress' hídrico e térmico".

Os valores agora apurados confirmam a tendência publicada em julho na previsão de vindima emitida, em que se estimava uma redução de 9% na colheita relativamente à anterior campanha.

O IVV avança que, "na generalidade, as produções por região registam uma quebra de produção face à campanha anterior", salientando as regiões dos Açores, das Terras de Cister, das Terras da Beira e de Trás-os-Montes, que apresentaram reduções superiores a 20%.

Pelo contrário, as regiões do Minho e da Beira Atlântico destacaram-se por terem obtido aumentos de produção face a 2021/2022 superiores a 10% (11% e 12%, respetivamente)".

As produções declaradas como aptas a Denominação de Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG) continuam dominantes, atingindo nesta campanha 91% da produção nacional.