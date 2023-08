Grupo EDP volta a empurrar PSI para o 'vermelho'

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta quinta-feira no ‘vermelho’, com uma desvalorização de 0,25%, para 6173,99 pontos.

Das 16 cotadas que fazem parte do PSI, nove terminaram o dia em queda, nomeadamente quatro ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam a prestação do índice). Destes quatro, destaca-se novamente o grupo EDP, uma vez que as duas empresas lideraram as perdas. A EDP Renováveis caiu 1,72%, para 16,905 euros por ação, e a EDP perdeu 1,27%, para 4,206 euros.

Por sua vez, a Jerónimo Martins recuou 0,84%, para 23,5 euros por ação, e o BCP perdeu 0,66%, para 0,2574 euros.

No ‘verde’ ficaram seis cotadas. O outro ‘peso pesado’, a Galp, ganhou 0,43%, para 12,705 euros por ação.

Lisboa seguiu, assim, a Europa, onde as grandes praças encerraram também em terreno negativo (à exceção de Frankfurt). O índice de referência europeu (Stoxx 600) perdeu cerca de 0,1%.