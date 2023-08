PSI começa quarta-feira em queda, com grupo EDP a liderar perdas

O PSI abriu a sessão desta quarta-feira, 30 de agosto, em baixa de 0,35% para os 6123,25 pontos. Sete cotadas negociavam em baixa, seis em alta e três inalteradas: os CTT, a Ibersol, e a NOS nos 3,41 euros, 6,74 euros, e 3,40 euros, respetivamente.

Na Europa, os principais índices cotavam mistos, com o índice de referência para as ações europeias, o Stoxx 600, inalterado no arranque da sessão desta quarta-feira.

Na liderança das perdas na bolsa portuguesa estava a EDP Renováveis, recuando 2,4% para os 17,29 euros, seguida da EDP (-1,38% para os 4,3 euros) e da Greenvolt (-0,87% para os 6,28 euros).

A Altri, a REN e a Semapa também pressionavam, recuando 0,57%, 0,4%, e 0,3% para os 4,52 euros, 2,48 euros, e 13,38 euros, respetivamente.

Nas valorizações, a liderança cabia à Mota-Engil, que crescia 0,92% para os 2,75 euros; secundada pelo BCP, que aumentava 0,78% para os 0,26 euros.

A Galp Energia, por sua vez, seguia em alta de 0,28% para os 12,62 euros.