Bolsa de Lisboa sobe 0,52% e fecha em alta pela sétima sessão consecutiva

A bolsa de Lisboa concluiu esta segunda-feira a sua sétima sessão consecutiva de ganhos com uma subida no índice PSI de 0,52% para 6152,91 pontos, enquanto as principais praças europeias subiram mais de 1%.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 11 subiram e cinco desceram.

No topo das subidas, a Altri avançou 3,50% para 4,49 euros e, nas descidas, a Jerónimo Martins recuou 0,42% para 23,76 euros.

Com descidas de 0,40% terminaram a REN (2,48 euros), a Greenvolt (6,26 euros) e a EDP Renováveis (17,57 euros). A Ibersol perdeu 0,29% para 6,76 euros.

Nas subidas, a Mota-Engil avançou 1,72% para 2,66 euros e a Navigator ganhou 1,70% para 3,36 euros.

No mesmo sentido estiveram a Corticeira Amorim (1,42% para 9,97 euros), a Galp (1,26% para 12,50 euros) e os CTT (1,20% para 3,38 euros).

Entre as cotadas com valorizações inferiores a 1%, o BCP subiu 0,60% para 0,25 euros, a EDP 0,56% para 4,32 euros e a Sonae 0,15% para 0,97 euros.

No resto da Europa, com a bolsa de Londres encerrada por ser feriado, Madrid subiu 1,62%, Paris 1,32%, Milão 1,19% e Frankfurt 1,03%.

As bolsas europeias seguiram a tendência das asiáticas, impulsionadas pelas medidas de apoio aos mercados anunciadas pela China.

O Ministério das Finanças e a Administração Tributária da China anunciaram no domingo a redução para metade (de 0,1% para 0,05%) do imposto de selo, cobrado nas transações de compra e venda de ações, para "dinamizar o mercado de capitais e fortalecer a confiança dos investidores".