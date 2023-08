Bolsa de Lisboa negoceia positiva, com Galp a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa estava a negociar no verde esta quinta-feira, 24 de agosto, com o índice PSI a subir 0,62% para 6057,83 pontos e com as ações da Galp a liderarem os ganhos (+1,28%)

Pelas 8h45 (hora de Lisboa), das 16 cotadas no principal índice bolsista nacional, 13 subiam, uma caía e duas mantinham-se inalteradas, a Ibersol e os CTT, nos 6,8 euros e 3,31 euros, respetivamente, com a praça portuguesa a negociar em alta à semelhança das principais congéneres europeias.

As ações da Galp subiam 1,28% para 12,27 euros, enquanto os “papéis” da EDP Renováveis avançavam 1,14% para 17,29 euros e os títulos da Greenvolt recuperavam 0,72% para 6,34 euros.

A negociar abaixo de 1%, mas em terreno positivo, seguiam também a Navigator, que subia 0,62 para 6,25 euros, a REN que recuperava 0,61 para 2,45 euros, e a holding Sonae que avançava 0,47% para 0,95 euros.

Com valorizações abaixo de 0,5%, seguem a Semapa a ganhar 0,46% para 13,20 euros, o BCP a subir 0,44% para 0,25 euros e a Jerónimo Martins, a recuperar 0,43% para 23,54 euros.

Com ganhos menos acentuados, estavam a 0,24% para 4,21 euros, a Corticeira Amorim a ganhar 0,42 para 9,60 euros, a EDP a avançar 0,40% para 4,25 euros, a Altri a subir 0,24% para 4,21 euros e a construtora Mota Engil a ganhar 0,19% para 2,64 euros.

Entretanto, os investidores estão a aguardar pelo discurso do presidente da Fed norte-americana, Jerome Powell, na reunião Jackson Hole, que decorre na sexta-feira, nos Estados Unidos, bem como pela intervenção da presidente do BCE, Christine Lagarde.