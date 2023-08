Bolsa de Lisboa fecha positiva alinhada com a Europa

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira positiva, com o índice PSI a registar uma ligeira subida de 0,08% para 6020,24 pontos, em linha com o resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em alta, seis em baixa e duas inalteradas.

A Greenvolt liderou as subidas e avançou 2,86% para 6,29 euros, no dia em que foi anunciado que a Greenvolt Power North America celebrou com a Dominion Energy o primeiro contrato de aquisição de energia no mercado norte-americano, para fornecer energia solar durante 20 anos.

A Galp terminou a sessão com a maior descida (-2,88% para 12,12 euros).

Nas maiores subidas ficaram a EDP (2,47% para 4,23 euros), a Mota-Engil (2,33% para 2,63 euros) e a EDP Renováveis (2,06% para 17,10 euros).

A Ibersol subiu 1,49% para 6,80 euros e, entre as cotadas com ganhos inferiores a 1%, a Sonae SGPS somou 0,48% para 0,95 euros.

Nas descidas, a Corticeira Amorim caiu 1,54% para 9,56 euros e a Altri perdeu 0,80% para 4,20 euros.

No mesmo sentido, a Jerónimo Martins baixou 0,26% para 23,44 euros e o BCP cedeu 0,12% para 0,25 euros.

Nas principais bolsas europeias, Londres subiu 0,68%, Milão 0,24%, Frankfurt 0,15%, Paris 0,08% e Madrid registou uma ligeira variação positiva de 0,02%.