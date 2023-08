Bolsa de Lisboa acompanha ganhos da Europa com subida de 0,23%

A bolsa de Lisboa terminou esta terça-feira a sessão com uma subida no índice PSI de 0,23% para 6.015,32 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 11 ficaram em alta e cinco em baixa. A Jerónimo Martins liderou as descidas (-0,84% para 23,50 euros) e a Mota-Engil destacou-se nas subidas (6,40% para 2,58 euros).

Na Europa, Frankfurt subiu 0,66%, Milão 0,64%, Paris 0,59%, Madrid 0,55% e Londres 0,18%.