PSI fecha no 'verde' com Jerónimo Martins a liderar os ganhos

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta segunda-feira em alta, com uma valorização de 0,27%, para 6008,37 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, apenas seis terminaram a sessão no ‘verde’, mas ainda assim foi suficiente para puxar o índice para terreno positivo. Destas seis fazem parte do grupo de cinco ‘pesos pesados’ (com maior influência no desempenho do índice): Jerónimo Martins, EDP Renováveis e Galp.

Destas, foi a dona do Pingo Doce que liderou os ganhos, depois de ter avançado 1,46%, para 23,7 euros por ação. Seguiu-se a Galp, com um ganho de 1,18%, para 12,46 euros, e depois a EDP Renováveis (1,03%, para 16,67 euros).

Por outro lado, oito cotadas terminaram o dia em baixa, nomeadamente os outros dois ‘gigantes’: BCP e EDP. O banco deslizou 0,08%, para 0,2472 euros por ação, e a energética perdeu 0,63%, para 4,115 euros.

Porém, os CTT lideraram as perdas, com uma queda de 1,93%, para 3,3 euros por ação.

A Europa encerrou ‘mista’, com Londres e Madrid no ‘vermelho’, mas Frankfurt e Paris em terreno positivo, à semelhança do índice de referência europeu, Stoxx 600, que avançou menos de 0,1%.