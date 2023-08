Bolsa de Lisboa cai 0,10% com EDP Renováveis a liderar as perdas

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira a negociar em baixa ligeira, com o índice PSI a recuar 0,10% para 6.005,29 pontos com o EDP Renováveis a liderar as quedas.

Pelas 08:44 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, cinco subiam e 11 caíam, com a praça nacional a negociar no vermelho, à semelhança das suas congéneres europeias.

As ações da EDP Renováveis caíam 1,11% para 16,53 euros, a Mota-Engil perdia 0,41% para 2,44 euros e a Jerónimo Martins descia 0,50% para 24,06 euros.

O BCP, por seu turno, perdia 0,08% para 0,25 euros, a Altri recuava 0,71% para 4,21 euros e a holding da Sonae quebrava 0,68% para 0,95 euros, com a EDP a recuar 0,65% para 4,12 euros.

A REN seguia a cair 0,61% para 2,4 euros, os CTT perdiam 0,59% para 3,37 euros, a operadora NOS quebrava 0,54% para 3,30 euros e a Greenvolt descia 0,65% para 6,11 euros.

Em contraciclo seguia a Galp a avançar 0,37% para 12,05 euros, a Ibersol a ganhar 0,29% para 6,80 euros, a Navigator em alta de 0,19% para 3,21 euros e a Corticeira Amorim a subir 0,20% para 9,99 euros.

Nesta semana os investidores vão estar atentos, nomeadamente, aos novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos e à divulgação da inflação na zona euro, na sexta-feira.

Na área cambial, o euro desvalorizou-se 0,1% para 1,0864 dólares.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos, por sua vez, subiu seis pontos-base para 4,31%, enquanto o preço do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,4% para 79,1 dólares.