PSI cai 0,16% com Galp a liderar descidas

A bolsa de Lisboa terminou esta segunda-feira a sessão no 'vermelho', com o índice PSI a baixar 0,16% para 6.036,84 pontos e com a Galp a liderar as descidas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, quatro ficaram em alta, 10 em baixa e duas inalteradas. A Galp caiu 1,82% para 12,11 euros e, em sentido contrário, a Mota-Engil destacou-se nas subidas, avançando 2,07% para 2,46 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 0,23% e Madrid registou uma ligeira variação negativa de 0,05%, mas Milão subiu 0,57%, Frankfurt 0,46% e Paris 0,12%.