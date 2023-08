Bolsas europeias negoceiam no vermelho apreensivas com economia chinesa

As bolsas europeias estão hoje a negociar no vermelho, com os investidores apreensivos em relação ao desempenho da economia chinesa.

Pelas 08:08 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 recuava 1,09% para 459,17 pontos, com Londres a cair 1,24%, Frankfurt a perder 1,03%, Madrid a contrair 0,71%, Lisboa a afundar 0,61%, Milão a deslizar 0,38% e Paris a recuar 0,38%.

Na sexta-feira, Wall Street encerrou mista, após o índice de preços na produção nos Estados Unidos, relativo a julho, ter subido para 0,3%, em termos mensais, acima dos 0,2% esperados pelos analistas e depois de os preços terem ficado estáveis no mês anterior.

Dados recentes mostram que os empréstimos bancários na China diminuíram para um mínimo desde há 14 anos, os preços ao consumidor e ao produtor também recuaram e as exportações caíram igualmente para um nível apenas visto desde fevereiro de 2020, segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg.

Os investidores, além de estarem atentos aos indicadores económicos vindos da China, aguardam esta semana pela divulgação dos dados mais recentes da inflação na zona euro, bem como do índice de preços no consumidor no Japão.

No domínio cambial, o euro desvalorizou-se 0,1% para 1,0936 dólares.

O rendimento dos títulos do Tesouro norte-americanos a 10 anos, por sua vez, valorizou-se um ponto base para 4,17%, enquanto o preço do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 1,1%, para 82,26 dólares.