PSI no 'vermelho', com Mota-Engil a liderar as quedas

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, negociava em baixa no início da sessão desta sexta-feira. Às 8h45 o índice apresentava uma desvalorização de 0,28%, para 6063,04 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, apenas quatro se encontram em terreno positivo. Mesmo a subida da EDP Renováveis - um dos ‘pesos pesados’, isto é, uma das cotadas que mais influenciam o índice - não é o suficiente para empurrar o índice para o ‘verde’.

A EDP Renováveis ganha 0,52%, para 17,235 euros por ação.

No ‘vermelho' encontram-se nove cotadas, entre elas outros três ‘gigantes’: Galp, BCP e EDP. Destes três, é a Galp que mais perde, ao cair 0,77%, para 10,16 euros por ação, seguindo-se o BCP com uma queda de 0,65%, para 0,2432 euros, e depois a EDP, que desliza 0,09%, para 4,211 euros.

No entanto, é a Mota-Engil que lidera as quedas, com uma perda de 1,65%, para 2,39 euros por ação.

O outro ‘peso pesado’, a retalhista Jerónimo Martins, não apresenta qualquer variação face ao fecho de quinta-feira.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças negoceiam em baixa. Por exemplo, o índice de referência europeu (Stoxx 600) perde cerca de 0,4%.