PSI começa o dia na 'linha de água'

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, estava às 8h30 desta quinta-feira a negociar praticamente na ‘linha de água’, ao apresentar uma desvalorização de 0,01%, para 6059,16 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, sete encontram-se em alta, inclusive três dos cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI): EDP, BCP e Jerónimo Martins. Destas três, é a EDP que mais ganha (0,46%, para 4,182 euros por ação).

Já o BCP avança 0,33%, para 0,243 euros por ação, e a Jerónimo Martins ganha 0,17%, para 24,26 euros.

No ‘vermelho’ estão seis cotadas, nomeadamente as outras duas ‘gigantes’ EDP Renováveis e Galp. A empresa do grupo EDP desliza 0,03%, para 17,155 euros por ação, já a petrolífera perde 0,32%, para 12,34 euros.

Lisboa contraria, assim, a Europa, uma vez que as principais praças apresentam ganhos algo expressivos, como por exemplo o Stoxx 600 (índice de referência europeu) que avança cerca de 0,7%.