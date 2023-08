Bolsas europeias em alta depois de Itália limitar novo imposto da banca

As principais bolsas europeias estavam em alta na manhã desta quarta-feira, num dia de algum alívio para os bancos, depois de a Itália ter limitado o imposto sobre o rendimento extraordinário do setor a 0,1% dos ativos de cada instituição.

Às 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,91% para 462,79 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,76%, 1,24% e 1,01%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 1,09% e 1,78%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:55 o principal índice, o PSI, avançava 0,35% para 6056,71 pontos.

As bolsas abriram hoje em alta, depois de terem terminado na terça-feira condicionadas pelas quedas no setor bancário, depois de se ter tomado conhecimento do novo imposto italiano sobre este setor e da decisão da Moody's de baixar a notação da dívida de várias instituições norte-americanas.

Na terça-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,45% para 35.314,49 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 0,79% para 13.884,32 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0974 dólares, contra 1,0948 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 86,10 dólares, contra 86,17 dólares na terça-feira.