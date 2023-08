Bolsa de Lisboa encerra a cair com BCP a liderar as quedas

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira no 'vermelho', com o índice PSI a recuar 0,08% para 6.035,66 pontos, em linha com as principais praças europeias e com o BCP a liderar as quedas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, dez subiram, quatro caíram e duas ficaram inalteradas.

Nas descidas, destaque para o BCP, que caiu 3,54% para 0,24 euros, seguindo a tendência dos bancos europeus, que caíram afetados pelo imposto que Itália decidiu aplicar ao setor pela descida da notação da dívida de várias entidades norte-americanas pela agência Moody's.

Também em queda fechou a Ibersol, ao recuar 1,47% para 6,70 euros, os CTT, que perderam 0,14% para 3,44 euros, e a Altri, a ceder 0,05% para 4,20 euros.

Já a liderar as subidas ficou a Greenvolt, ao valorizar-se 1,20% para 6,31 euros, seguida pela EDP Renováveis, que avançou 1,15% para 17,14 euros.

Nos ganhos ficaram ainda a EDP (0,87% para 4,16 euros), a Jerónimo Martins (0,83% para 24,40 euros), a Semapa (0,78% para 12,92 euros), a Sonae (0,62% para 0,97 euros), a Corticeira Amorim (0,60% para 10,14 euros), a NOS (0,48% para 3,33 euros), a Navigator (0,32% para 3,18 euros) e a Galp Energia (0,12% para 12,11 euros).

A REN e a Mota-Engil ficaram inalteradas em 2,45 euros e 2,40 euros, respetivamente.

No resto da Europa, Frankfurt recuou 1,10%, Paris desceu 0,69%, Madrid caiu 0,61% e Londres 0,36%.