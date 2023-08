'Rating' dos EUA afunda ações: primeira semana de agosto foi a segunda pior do ano nas bolsas

O corte de rating da dívida norte-americana pela Fitch provocou uma tempestade nas bolsas nas quatro primeiras sessões de agosto. Foi a segunda agência de notação que retirou a classificação máxima de triplo A à dívida dos Estados Undos que o Tesouro em Washington DC reclama ser a mais segura e líquida do mundo. O índice mundial MSCI perdeu 2,58% entre 1 e 4 de agosto, a segunda maior quebra em dias consecutivos da mesma semana este ano.

Mais do que a continuação da subida dos juros pelos bancos centrais das economias desenvolvidas mais importantes, dos sinais dados pela inversão nas taxas de juro da dívida pública, que apontam para risco de recessão em 31 países (incluindo EUA, Alemanha e Reino Unido), os investidores assustaram-se com as razões de fundo que levaram a agência a retirar a notação máxima. A Fitch falou com clareza do alto risco político interno nos EUA (polarização, de que o assalto ao Capitólio é o exemplo mais grave para a democracia norte-americana), da falta de confiança em que os governos e o Congresso conseguirão reduzir o défice e a dívida e do regresso do problema do teto da dívida em 2025.

A fragilidade interna dos EUA nunca foi exposta com tanta crueza.