Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir 1,52% para 0,25 euros

A bolsa de Lisboa estava em alta esta sexta-feira, 4 de agosto, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP a subirem 1,52% para 0,25 euros.

Cerca das 9h25 em Lisboa, o PSI avançava 0,5% para 6019,83 pontos, com a cotação de 11 "papéis" a subir, de um a cair e de quatro a manter-se (Corticeira Amorim em 10,12 euros, Mota-Engil em 2,43 euros, Ibersol em 6,78 euros e REN em 2,46 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da EDP Renováveis e Navigator, que subiam 0,92% para 16,95 euros e 0,83% para 3,15 euros.

As ações da Semapa, CTT e NOS também se valorizavam, designadamente 0,62% para 12,96 euros, 0,57% para 3,51 euros e 0,54% para 3,33 euros.

As ações da Sonae, Galp e Greenvolt avançavam 0,26% para 0,97 euros, 0,25% para 11,99 euros e 0,16% para 6,11 euros.

As outras duas ações que subiam, EDP e Altri, avançavam 0,10% e 0,05%.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins eram as únicas que desciam, 0,08% para 24,24 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam a negociar mistas esta sexta-feira, numa sessão focada nos dados do emprego nos EUA relativos a julho, o indicador mais importante da semana para os mercados.

Os investidores aguardam o relatório sobre o desemprego nos EUA para antecipar as próximas decisões da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) sobre as taxas de juro.