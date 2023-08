Tesouro japonês paga mais de 0,5% em leilão de dívida a 10 anos

O Tesouro japonês colocou esta terça-feira 2,2 biliões de ienes (o equivalente a cerca de 14 mil milhões de euros ao câmbio atual) em dívida a 10 anos tendo pago uma taxa de remuneração média aos investidores de 0,594%, claramente acima dos 0,428% na operação similar anterior.

Este leilão de dívida a 10 anos foi o primeiro depois de o Banco do Japão (BoJ) ter decidido, na reunião de 27 de julho, ampliar a margem superior de flutuação das yields naquele prazo de 0,5% para 1%.

Os investidores testaram esta terça-feira o Tesouro nipónico pressionando para uma taxa superior a 0,6%, e o Tesouro não aceitou mais do que 0,603%, tendo esta sido a taxa de corte na operação. A procura acabou por ser inferior à registada na operação similar anterior e o objetivo de colocar 2,7 biliões de ienes não foi alcançado.

No mercado secundário, as yields dos títulos a 10 anos fecharam em julho em 0,59%. Na sessão do dia de anúncio da decisão do BoJ, a yield a 10 anos saltou de 0,44% para 0,56%, o nível mais alto em nove anos.

O banco central nipónico é o principal credor do Estado japonês, detendo em carteira 46% da dívida do país. A carteira de títulos valendo 585 biliões de ienes representa 89% dos ativos do banco.

A dívida pública japonesa ascende a 1270 biliões de ienes (8,11 biliões de euros). Os títulos a 10 anos representam 61% do stock de dívida.