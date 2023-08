PSI negoceia na linha de água, com subidas do BCP e Galp e queda da EDP

O PSI cotava, pouco tempo depois da abertura da sessão desta terça-feira, 1 de agosto, na linha de água, recuando 0,07% para os 6131,04 pontos.

A nível europeu, as principais bolsas seguiam com comportamentos mistos. O Stoxx 600, índice de referência para as ações europeias, perdia 0,17%.

A Galp Energia e o BCP eram as duas cotadas que mais contrabalançavam as perdas de 11 das 16 ações que compõem o principal índice português, aumentando 0,7% e 0,6%, respetivamente, para os 12,16 euros e 0,25 euros.

Também no verde negociava a Sonae, que crescia 0,35% para os 0,99 euros

A pressionar estavam outras cotadas do setor da energia; nomeadamente a EDP (-0,94% para os 4,21 euros), a Greenvolt (-0,94% para os 6,29 euros), e a EDP Renováveis (-0,58% para os 17,27 euros).

Destaque ainda para as quedas da Ibersol (-0,86% para os 6,88 euros) e da Mota-Engil (-0,6% para os 2,49 euros).