Ganhos nas bolsas abrandam em julho mas preços das matérias-primas continuam a subir

As bolsas de ações registaram em julho um segundo mês consecutivo de ganhos, depois da quebra em maio provocada pelas perdas na China e na Europa. O índice mundial MSCI subiu em julho 3,5%, com as praças da América Latina e da região Ásia-Pacífico a registarem as subidas regionais mais destacadas. No entanto, a dinâmica de ganhos sofreu um abrandamento comparando com junho, quando as bolsas avançaram 5,5%.