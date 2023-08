Bolsa de Lisboa fecha em baixa com PSI a cair 0,90%

A bolsa de Lisboa terminou hoje a sessão em baixa, com o índice PSI a descer 0,90% para 6.080,25 pontos, acompanhando a queda das principais bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, só uma subiu (a Sonae, 0,66% para um euro), 14 desceram e a Semapa fechou inalterada.

A Ibersol liderou as descidas e caiu 3,17% para 6,72 euros, seguida da Mota-Engil, que perdeu 2,20% para 2,44 euros.

Nas maiores descidas ficaram também a EDP (-1,98% para 4,17 euros), a Greenvolt (-1,81% para 6,24 euros) e os CTT (-1,67% para 3,53 euros).

A EDP Renováveis baixou 1,30% para 17,15 euros, a Jerónimo Martins recuou 1,29% para 24,44 euros e a Galp cedeu 1,03% para 11,98 euros.

Entre as cotadas que caíram menos de 1%, o BCP registou uma desvalorização de 0,36% para 0,25 euros e a Corticeira Amorim desceu 0,19% para 10,28 euros.

A descida registada nesta primeira sessão de agosto ocorre depois de o PSI, principal índice da bolsa de Lisboa, ter registado ganhos de 3,6% no conjunto do mês de julho, acumulando uma valorização de 7,1% desde o início do ano.

O PSI encontra-se "a nível de idêntico mês do ano anterior e longe do crescimento homólogo dos índices internacionais", refere uma nota de análise da Maxyield.

Hoje, no resto da Europa, Madrid desceu 1,44%, Frankfurt 1,26%, Paris 1,22%, Milão 0,97% e Londres 0,43%.