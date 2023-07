Reclamações de investidores à CMVM caíram 8% no primeiro semestre

No primeiro semestre, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) recebeu 193 reclamações, menos 8% que em igual período do ano passado, segundo o relatório estatístico sobre reclamações dos investidores divulgado esta segunda-feira pelo supervisor do mercado de capitais português.

De acordo com a CMVM, a qualidade da informação prestada foi o assunto acerca do qual houve mais reclamações, ainda que tenha havido uma queda no peso total das reclamações (representavam 34% do total, em comparação com 40% no período homólogo).

Por outro lado, o peso das reclamações relativas à execução de ordens aumentou (passou a ser de 29%, face a 20% no período homólogo).

Por tipo de produto de investimento, são os fundos de investimento que registam mais reclamações. O número de reclamações até caiu, segundo a CMVM, mas o peso aumentou (de 41% para 46% do total no primeiro semestre do ano).

A CMVM indica ainda que, até junho, “foram concluídas 258 reclamações (um aumento de 46% face à segunda metade de 2022)” e foi também “concluído um conjunto significativo de reclamações iniciadas no semestre anterior, permitindo uma diminuição do número de reclamações em análise no final do período em relação ao final do ano anterior”.

“Em todos os casos em que a CMVM considerou que assistia razão ao investidor, a entidade reclamada satisfez a pretensão do reclamante, padrão que se regista desde 2021”, refere a instituição.

Por fim, a CMVM indica que as reclamações visaram 26 entidades, das quais 14 registaram um aumento do número de reclamações face ao semestre anterior.