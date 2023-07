PSI começa semana em alta: Galp Energia cresce mais de 2% depois de resultados semestrais

O PSI começou a sessão desta segunda-feira, 31 de julho, a negociar em alta. O principal índice português crescia 0,1% para os 6168,46 pontos, impulsionado principalmente pelo “peso-pesado” Galp Energia, que apresentou resultados semestrais antes do início das negociações.



Na Europa, a tendência era maioritariamente negativa, com o Stoxx 600, índice de referência para as ações europeias, a recuar 0,14%.

A Galp Energia, que reportou uma subida de 21% dos lucros no primeiro semestre, disparava 2,76% para os 11,90 euros e liderava o grupo de cinco cotadas que negociavam no “verde” ao início da manhã.



A Jerónimo Martins (+0,48% para os 25 euros) e a REN (+0,4% para os 2,50 euros) compunham o pódio do dia.

O grupo EDP negociava igualmente em alta, com a casa-mãe a subir 0,19% para os 4,31 euros, e com a EDP Renováveis a crescer 0,14% para os 17,48 euros.



A pesar estavam os CTT (-2,83% para os 3,60 euros), a Altri (-1,25% para os 4,27 euros), e o BCP (-1,04% para os 0,26 euros).