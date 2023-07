Bolsa de Lisboa fecha em baixa com BCP a cair 4,21%

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta segunda-feira em baixa, com o índice PSI a perder 0,43% para 6.135,31 pontos e com o BCP a liderar as descidas ao recuar mais de 4%.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 ficaram em baixa e quatro em alta, tendo a Galp liderado as subidas, após ter apresentado resultados antes da abertura do mercado.

A Galp obteve resultados líquidos de 508 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 21% que no mesmo período de 2022.

Em sentido contrário, o BCP caiu 4,21% para 0,25 euros, depois de ter registado uma subida de 1,05% na sexta-feira, na sequência da apresentação de lucros de 423,2 milhões de euros no primeiro semestre, quase sete vezes mais do que os lucros registados nos primeiros seis meses de 2022.

Nas maiores descidas ficaram ainda os CTT (-3,23% para 3,59 euros), a Altri (-1,25% para 4,27 euros) e a EDP (-1,23% para 4,25 euros).

A Semapa caiu 0,90% para 17,37 euros, depois de ter divulgado na sexta-feira ao fim da tarde que obteve um resultado líquido atribuível a acionistas de 107,6 milhões de euros no primeiro semestre, que comparam com 141,5 milhões no período homólogo, uma descida de quase 24%.

Com descidas mais moderadas fecharam a EDP Renováveis, que cedeu 0,49% para 17,37 euros, a Jerónimo Martins, que desceu 0,48% para 24,76 euros e a Sonae, que recuou 0,45% para 0,99 euros.

Nas subidas, a Mota-Engil avançou 2,25% para 2,50 euros, a NOS teve uma valorização de 0,23% para 3,46 euros e a Navigator registou uma ligeira variação positiva de 0,06% para 3,19 euros.

A descida da bolsa de Lisboa acompanhou as quedas de Madrid (-0,45%) e de Frankfurt (-0,14%), enquanto outras bolsas europeias fecharam com ganhos. Milão subiu 0,49%, Paris 0,28% e Londres 0,07%.