PSI contraria Europa e abre em alta, à boleia da EDP Renováveis

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a sessão desta quarta-feira no ‘verde’. Às 8h25 o índice apresentava uma valorização de 0,65%, para 6232,89 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, 10 começaram o dia em terreno positivo, nomeadamente os cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI): EDP Renováveis, Galp, BCP, Jerónimo Martins e EDP. É a EDP Renováveis que lidera os ganhos, ao avançar 2,65%, para 18,2 euros por ação.

Segue-se a EDP, com um ganho de 0,98%, para 4,308 euros, e o BCP, que avança 0,92%, para 0,2523 euros.

Com ganhos menores estão a Galp e a Jerónimo Martins, que avançam 0,04% e 0,15%, respetivamente, para 11,505 e 26,66 euros por ação.

No ‘vermelho’ encontram-se apenas três cotadas, sendo que a Semapa lidera as perdas com uma queda de 1,06%, para 13,08 euros por ação.

Lisboa contraria, assim, a Europa, onde as principais praças começaram o dia em terreno negativo (à exceção de Madrid). O índice de referência europeu, Stoxx 600, perdia cerca de 0,2% no início da manhã.