PSI começa última sessão da semana em alta em arranque misto na Europa

O PSI cotava, pouco depois do início da sessão desta sexta-feira, 21 de julho, em alta de 0,46% nos 6192,17 pontos, num arranque que está a ser de tendência variada nas principais bolsas europeias.

Se Paris e Madrid negociavam em alta de 0,15% e 0,18%, respetivamente, Frankfurt descia 0,46%, ao passo que Londres apresentava perdas muito ligeiras à primeira hora da sessão.

O Stoxx 600, índice representativo das ações europeias, negociava praticamente inalterado, em queda de 0,01%.

Em Lisboa, das 16 cotadas que fazem parte do PSI, 12 negociavam em alta, três em queda, e duas inalteradas: a Mota-Engil nos 2,32 euros e os CTT nos 3,70 euros.

A REN, que apresentou resultados na quinta-feira depois do fecho do mercado, reportando um subida de 37,5% dos lucros do primeiro semestre, liderava destacada as subidas, com um acrescento de 3,22% para os 2,57 euros.



A Navigator - empresa anuncia esta sexta-feira ao mercado as suas contas - valorizava-se 0,13% para os 3,16 euros.

Entre os pesos-pesados, salientam-se as cotações do BCP (+0,43% para os 2,26 euros), da EDP (+0,3% para os 4,30 euros), e da Jerónimo Martins (+0,22% para os 26,86 euros).

A recuar estavam a Altri (-0,76% para os 4,17 euros) e a NOS (-0,4% para os 3,47 euros).