Energéticas empurram PSI para o 'vermelho'

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, negociava em baixa ligeira no início da sessão desta sexta-feira. Às 8h35 o índice apresentava uma desvalorização de 0,06%, para 6013,37 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, sete encontram-se em terreno negativo, nomeadamente quatro energéticas (três das quais fazem parte do grupo de cinco cotadas que mais influenciam o desempenho do índice).

Das energéticas, é a EDP que lidera as perdas, ao cair 0,36%, para 4,387 euros por ação, logo seguida pela Greenvolt e pela Galp, que perdem ambas 0,32%, para 6,175 e 10,95 euros, respetivamente.

Já a EDP Renováveis desliza 0,08%, para 18,085 euros por ação.

Contudo, são os CTT que lideram as perdas, ao cair 1,11%, para 3,555 euros pro ação.

No ‘verde’ encontram-se oito cotadas, nomeadamente dois dos ‘pesos pesados’, BCP e Jerónimo Martins, que avançam 0,96% e 0,23%, respetivamente, para 0,2308 e 25,82 euros por ação. No entanto, é insuficiente para trazer o índice para terreno positivo.

A Europa encontra-se ‘mista’: Paris, Londres e Madrid estão a subir (ainda que com ganhos ligeiros), Frankfurt e o índice de referência europeu (Stoxx 600) estão a negociar no ‘vermelho’ (mas com perdas também muito ligeiras). No caso do Stoxx 600, a queda não chega a 0,05%.